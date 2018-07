Lo spettacolo 'La Bohémienne Roxanne', alle 11 Lune di Peccioli

Il 31 luglio alle ore 21.30 all'anfiteatro Fonte Mazzola 'La Bohémienne Roxanne', spettacolo che chiuderà la quattordicesima edizione della rassegna 11Lune a Peccioli

Lo spettacolo è un’opera scritta da Alessio Mattolini e racconta gli episodi della nota storia d’amore segreta tra Satine e Christian, dalla prospettiva di un nuovo personaggio di nome appunto Roxanne, una soubrette apparentemente anonima, del più famoso bordello del mondo.

Roxanne non si limita a raccontare dal suo punto di vista quello che tutti sanno sia successo tra i due amanti, ma svela a poco a poco il destino del locale e con esso, l’accordo che Zidler era riuscito ad ottenere con il ricco e potente Duca di Monroth, per poterlo salvare da una tremenda crisi dovuta soprattutto ai nuovi ideali bohémien che avevano imperversato in tutta Europa nei primi del '900.

A seguire, come tutti gli anni, la Festa al Chiar di Luna, un momento conviviale in cui il pubblico saluta l’edizione appena trascorsa e si dà appuntamento al prossimo anno.