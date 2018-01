Lo spettacolo di Bukurosh al Teatro Verdi di Santa Croce sull'Arno

Giovedì 18 gennaio alle 21.15 andrà in scena la divertente commedia di Gianni Clementi Bukurosh, 'Mio nipote ovvero il ritorno dei suoceri albanesi' con Francesco Pannofino, Emanuela Rossi, Andrea Lolli, Silvia Brogi, Maurizio Pepe, Filippo Laganà, Elisabetta Clementi.

Dopo lo straordinario successo de I suoceri albanesi con una tournée di 200 repliche in tutta Italia, Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi, tornano a raccontarsi.

Lucio, consigliere comunale progressista; Ginevra, chef in carriera di cucina molecolare; la loro figlia 17enne Camilla; Corrado, colonnello gay in pensione; Benedetta, titolare dell'erboristeria sotto casa; Igli, albanese titolare di una piccola ditta edile e Lushan, il suo giovane fratello, sono gli 'eroi' della nuova commedia di Gianni Clementi che mette in piedi una divertita riflessione sulla nostra società e sui pregiudizi, i timori, le contraddizioni e le debolezze che la abitano.

La stagione di prosa del Verdi prosegue venerdì 9 febbraio con 'Il casellante' con Moni Ovadia, Valeria Contadino e Mario Incudine, ispirato all’omonimo libro di Andrea Camilleri e mercoledì 28 febbraio 'Sii' nuovo spettacolo di Alessandro Bergonzoni.

Lo spettacolo Rosalind Franklin 'Il segreto della vita di Anna Ziegler' con Asia Argento e Filippo Dini previsto per mercoledì 14 marzo è stato sostituito con 'Piccoli crimini coniugali' in scena il 19 marzo.

I biglietti di tutti gli spettacoli possono essere acquistati nei punti vendita del circuito regionale Box office. I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita il giorno dello spettacolo presso il Teatro Verdi in orario 17-19 e dalle 20.30 fino a inizio spettacolo.

I prezzi: platea e palchi 1° e 2° ordine intero 20 euro; ridotti 16 euro, palchi 3° ordine; intero 15 euro ridotti 12 euro.

Previste riduzioni per under 26 e over 65 anni, a portatori di handicap o a soggetti con invalidità riconosciute, per soci Arci, Acli, Endas, Fenalc e Agesci e per possessori di Carta Giovani. Per i soci Coop è prevista l’applicazione della riduzione del costo del biglietto limitatamente ai posti del 3° ordine.

Per info: 0571389953; 057130642; www.comune.santacroce.pi.it; 057181629; info@giallomare.it; 05713326; 0571365599; 0587704499.