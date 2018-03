A Eliopoli arrivano le acrobazie e la magia del Circo Paniko

A Eliopoli Shop Center a Calambrone arrivano, dal 23 marzo al 2 aprile, la magia e le acrobazie del Circo Paniko. L’iniziativa chiuderà il cartellone di Eiopoli Winter, organizzato da Elipoli shop center, Confesercenti Toscana nord e Borderline, che a sua volta rientra nel programma di Marenia d'inverno.

"Il circo Paniko nasce nel 2009 - spiegano i membri della compagnia - ed è una delle prime e più numerose compagnie di circo contemporaneo nate in Italia (dai 13 ai 20 artisti presenti in scena e provenienti da diverse parti del mondo). Nei nostri spettacoli si fondono tecniche circensi, musica dal vivo, teatro, danza e acrobatica. Nessuno di noi proviene da scuole circensi ma molti provengono invece da diverse esperienze come artisti di strada. Abbiamo scelto questo nome perchè il panico è quel sentimento di stupore davanti a qualcosa di improvviso e inaspettato che genera cambiamento".

La compagnia conta 9 spettacoli prodotti e realizzati in totale autonomia. "Quello che metteremo in scena a Calambrone - proseguono i membri della compagnia - sarà un 'gran cabaret', ovvero una successione di numeri di acrobatica in pieno stile Paniko, farciti ed intrecciati ad una narrazione musicale e teatrale unica. Entrare sotto la tenda Paniko significherà varcare la soglia di un mondo fantastico, poter vivere un’atmosfera fuori del tempo e dallo spazio, dove le dimensioni si ribaltano ed entrano in scena artisti d’altri tempi (acrobati, musicisti, attori)".

Lo spettacolo è consigliato per ogni tipo di pubblico, dai 3 ai 99 anni. "Lo spettatore - continua la compagnia - potrà entrare entrare e assistere allo spettacolo versando un'offerta libera e consapevole, decidendo quanto vale per lui lo show. Il nostro obiettivo è infatti quello di rendere il nostro teatro accessibile a tutti".

Il programma

Queste le date in programma: venerdì 23 marzo alle 20.30; sabato 24 marzo ore 17.00 e ore 20.30; domenica 25 marzo ore 17.00 e ore 20.30; mercoledì 28 marzo ore 20.30; giovedì 29 marzo ore 20.30; venerdì 30 marzo ore 20.30; sabato 31 marzo ore 17.00 e ore 20.30; domenica 1 aprile ore 17.00 e ore 20.30; lunedì 2 aprile ore 17 e ore 20.30. Lo spettacolo si svolgerà a Eliopoli shop center, in via del Calambrone 361. Per assistere allo show è consigliabile la prenotazione, rivolgendosi al numero 333.6298118.