Lo spettacolo 'L'incantesimo degli gnomi' a Santa Croce sull'Arno

'Il baule dei sogni' propone per il giorno della Befana, sabato 6 gennaio, un appuntamento da non perdere al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno. La rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie ha in programma lo spettacolo 'L’incantesimo degli gnomi' del Teatro Glug di Arezzo, adatto a bambini dai 3 ai 10 anni.

Re Ildebrando non sa più quale rimedio trovare per liberare sua figlia, la principessa Similda, dalla misteriosa tristezza che è in lei. Un giorno annuncia a tutto il popolo: “Chi riuscirà a guarire la principessa avrà in dono un baule pieno d’oro”.

Bruzzl, uno gnomo di passaggio al castello, vuole guarirla con un incantesimo, ma Vitage, il capo delle guardie, avido della ricompensa offerta, gli ruba la pietra magica e lo caccia a malo modo. Lo gnomo corre sulle montagne e avverte dell’accaduto il suo re, Re Laurino, e decidono insieme di porre rimedio alla situazione.

Così, nella notte, Bruzzl entra di nascosto nel castello e sostituisce la pietra magica rubata con una falsa, che procurerà alla perfida guardia una serie di comici guai fino a trasformarlo in una bella marmotta. Nel frattempo Re Laurino, con un potente incantesimo, riuscirà a far tornare il sorriso sulle labbra della principessa Similda.

Questo appuntamento chiude la rassegna 'Il baule dei sogni' del Verdi, mentre al Teatro comunale di Santa Maria a Monte si riprende dopo la pausa natalizia sabato 13 gennaio 'Pierone e il lupo'; sabato 20 gennaio la compagnia che dirige il progetto presenta 'La Regina delle nevi' e sabato 27 il Teatro Verde di Roma presenta 'Il gatto con gli stivali'.

La rassegna è promossa dai comuni di Castelfranco, Montopoli Valdarno, San Miniato, Santa Croce sull’ Arno (comune capofila) e di Santa Maria a Monte, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, che condivide la direzione artistica con Giallo Mare Minimal Teatro.

Il costo del biglietto per bambini è di 3 euro, per gli adulti è di4,50 euro.

Per info: 057181629; info@giallomare.it.