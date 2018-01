Lo spettacolo 'Iris' al Teatro Verdi

C’è molta attesa a Pisa per 'Iris' di Mascagni, in programma al Teatro Verdi questo fine settimana (sabato 13 ore 20.30, domenica 14 ore 15.30) dopo il grande successo riscosso a maggio nell’anteprima in Giappone e di recente al Teatro Goldoni di Livorno.

Proposta nella sua versione integrale, l’opera è diretta dal M° Daniele Agiman, direttore principale per il repertorio italiano proprio all’Opera di Osaka, nonché bacchetta di raffinata sensibilità interpretativa e grande esperienza verista. A firmare questa nuova coproduzione è il regista giapponese Hiroki Ihara, già noto in Italia per alcune produzioni operistiche di successo (tra cui le pucciniane 'Butterfly' e 'Turandot')

Il cast è il risultato del Mascagni Opera Studio, il progetto del Teatro Goldoni che si è avvalso della preziosa collaborazione del Rotary Club Livorno e si è concluso con una masterclass condotta dal soprano di fama internazionale Paoletta Marrocu, anche protagonista del ruolo di Iris alla prima livornese e a Pisa sabato sera.

A 'Iris' è dedicata anche la consueta presentazione-aperitivo: sabato mattina, alle 11, nel Foyer del Teatro. Introduce e coordina Stefano Vizioli, intervengono il musicologo Paolo Patrizi, il direttore artistico del Teatro Goldoni Alberto Paloscia, il M° Daniele Agiman e il soprano Paoletta Marrocu.

La storia è nota, ed è a tinte cupissime, crude e sordide: Iris è poco più che una bambina e viene rapita dal cinico Kyoto, tenutario di un bordello, su incarico del ricco e capriccioso Osaka il quale, invaghito di lei, prima l’adora, poi la maltratta e infine lascia che sia esposta nel quartiere a luci rosse di Tokyo dove la piccola, per la vergogna, si suicida gettandosi in una discarica e, morendo, si trasforma in un iris. Congiungendosi al Sole che la libera dagli egoismi terreni.

Interamente nipponica la parte visiva della produzione, con le scenografie di Sumiko Masuda, i costumi originali di Tamao Asuka e le coreografie di Rina Ikoma.

Per info: 050941111; www.teatrodipisa.pi.it.