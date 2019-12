Spettacolo itinerante 'Moonlight Christmas invasion'

L’arte non riguarda soltanto l’arte o gli artisti, ma tutto e tutti. Parolabianca è una compagnia riconosciuta in tutto il mondo tra le leader del settore, nata nella strada e nella strada fa sempre ritorno insieme al nuovo universo di personaggi che l’accompagna. Circa vent’anni fa nasceva il personaggio di Parolabianca e da allora non ha smesso di creare e studiare performance per portare la bellezza, la magia e lo stupore, ovunque, a tutti. Tutte le esibizioni sono pensate per essere realizzate in contesti urbani, inserite in rassegne e festival di strada.

'Moonlight Christmas invasion': la performance è itinerante, i personaggi passano fra la folla e creano luminosi quadri viventi. I trampoli possono catalizzare l’attenzione mentre gli artisti e i danzatori interagiscono delicatamente con il pubblico ricreando un’atmosfera magica. I musicisti nel gruppo giocano e dialogano con i personaggi lunari e con gli spettatori senza limitarsi ad accompagnare la performance, ma diventandone parte. E’ un’esibizione che si modella sulla base della location e delle esigenze degli organizzatori. Il gruppo di artisti si può muovere in un percorso più o meno breve e animare alcuni punti e angoli lungo il tragitto creando quadri viventi luminosi. Alla fine del percorso è possibile far culminare l’esibizione in una vera e propria coreografia, uno spettacolo da sogno che lascerà senza fiato grandi e piccini. Uno spettacolo difficile da spiegare e raccontare se non vissuto direttamente dal vivo. Una performance capace di evocare un universo di immagini surreali usando corpo, costumi, attrezzi, luci.