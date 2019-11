'La palla al piede' al Teatro Nuovo

Venerdì ore 21,15 al Teatro Nuovo spettacolo brillante presentato dal Teatro Studio:La palla al piede,un classico della comicità di Georges Feydeau, per la regia di Roberto Birindelli.

Reduce da fortunate repliche in vari teatri ma in prima a Pisa la commedia vede in scena Barbara Marangoni, Claudio Andreotti, Silvia Parenti, Alessandro Pingitore, Paola Mencarini, Francesco Cosci, Valerio Marino, Marco Minghi e lo stesso Birindelli tutti impegnati in spassose caratterizzazioni.

Lo spettacolo ha il supporto del Dpl di Pisa e dell'Ass.Pietro Ciccorossi e l'incasso della serata sarà devoluto all'ospedale di Kyamuhunga in Uganda per la cura dei bambini cardiopatici.

