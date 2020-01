'Gran Galà della Magia – Magie ed illusionismo' al Teatro Olimpia di Vecchiano

Domenica 12 gennaio 2020 alle 17 tornerà ad alzarsi il sipario del Teatro Olimpia di Vecchiano, con lo spettacolo “Gran Galà della Magia – Magie ed illusionismo”: un pomeriggio di intrattenimento e divertimento per una platea di piccoli e grandi spettatori, a cura del Club Magico Italiano Delegazione di Lucca; presenta Silvia Fortuna con Mago Mircus, Alessandro, Mr Adams, David Desideri, Woland, Ale il Mago e Mago Renzo.

Il costo del biglietto è 10 euro l'intero, 7 il ridotto e 1 euro per gli under 18; biglietto ridotto anche per i volontari delle associazioni locali. I biglietti, come di consueto, sono acquistabili tramite il circuito Box Office Toscana e Ticket One oppure presso il botteghino dell’Olimpia un'ora prima dell'inizio dello spettacolo nella serata dell'evento in orario dalle 19.30 alle 20.50 (per ulteriori informazioni rivolgersi ai numeri 050859628-3357231120, ndr).

L’amministrazione comunale ringrazia gli sponsor della stagione teatrale 2019-20 dell’Olimpia che sono: Orsini Franco SRL e Unicoop Firenze.

La rassegna completa è disponibile sul sito www.comune.vecchiano.pi.it .