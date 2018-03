Lo spettacolo 'La Mandragola' a Vicopisano

Il 9 e 10 marzo al Teatro di via Verdi di Vicopisano andrà il scena lo spettacolo 'La Madrangola' alle ore 21.

Un amante meschino, un dottore poco astuto, un frate mal vissuto, uno sfruttatore malizioso e senza scrupoli, la donna più bella del mondo; il desiderio spasmodico di un erede da perseguire a tutti i costi, anche a quello della fecondazione assistita, anche a costo di passare per scemo; per ottenerlo non ci sono limiti a soldi investibili, a compromessi morali accettabili.

Da un'opera di Niccolò Machiavelli, una rielaborazione drammaturgica Franco Farina con la regia di Alberto Ierardi e Giorgio Vierda, andranno in scena: Alberto Ierardi, Gilberto Innocenti, Luca Oldani, Marta Paganelli, Lucia Rea e Giorgio Vierda. Alla fotografia Giulia Traversi.