Lo spettacolo 'Il momento perfetto' a Santa Maria a Monte

Andrà in scena domenica 11 marzo alle ore 18 al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte, gestito dal 2014 dal Teatro Di Bo’ sotto la direzione artistica di Franco Di Corcia Jr, lo spettacolo teatrale 'Il Momento Perfetto', messo in scena dall’Associazione Didasko – Compagnia I Gassati, con la regia di Eleonora Viviani e aiuto regia di Alessio Forasiepi.

Lo spettacolo è una commedia corale adatta a tutti, leggera e grottesca, ispirata a 'Tutti pazzi in casa mia', film francese di Patrice Leconte.

Un benestante uomo di mezza età trova un raro 33 giri che desiderava da anni. Pensando di avere un'ora di tempo per ascoltarlo, in Santa pace, un sabato pomeriggio, si chiude nel salotto della sua lussuosa casa ignaro di quello che sta per succedere.

Sul palco: Elisa Forasiepi, Cristina Farese, Gianluca Pacini, Silvia Pagni, Silvia Degl'innocenti, Valentina Rosini, Fabio Pieri, Andrea Pieri, Andrei Turcu.

Per info e prenotazioni 3711272850; info@teatrodibo.it. Il prezzo del biglietto è 10 euro, il ridotto costa 6 euro.