Nel centro di Pisa lo spettacolo itinerante dei 'Moruga Drum'

'Moruga Drum' è una band di percussionisti di Pisa che suona i tipici strumenti brasiliani utilizzati nella Batucada, ma che si lascia influenzare da altri generi musicali e ritmi non tradizionali e non solo brasiliani (come rock, afro, arabo, pop, ecc.).

Gli spettacoli non sono solo musicali, ma offrono uno spettacolo visivo, che uniscono la musica al ballo e a coinvolgenti coreografie.

I 'Moruga drum' saranno il 24 febbraio in P.zza Gambacorti alle ore 19.30, in P.zza Garibaldi alle ore 21, in P.zza Vettovaglie alle ore 22 e presso il Largo Ciro Menotti ore 23.30.

