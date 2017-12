Lo spettacolo 'Offline in tempo reale' al Teatro Verdi

Tre eccellenze italiane sul palco del Verdi la sera dell’Epifania per il secondo appuntamento della Stagione di Danza.

Un appuntamento inusuale che interseca generi e stili e guarda a pubblici diversi: 'Offline in tempo reale', il concerto-spettacolo multidisciplinare che vede insieme sul palco Africa Unite, Architorti e la MMContemporary Dance Company, sabato 6 gennaio alle ore 21.

I brani reggae degli Africa Unite, in una elaborazione inedita per elettronica e quintetto d’archi a cura di Architorti sono il tessuto sonoro e musicale dello spettacolo, mentre la parte fisica, corporea, è affidata alle coreografie di Michele Merola per la sua MM Contemporary Dance Company.

Il tutto in un continuum che vede gesto, parola e musica misurarsi con i loro cloni virtuali proiettati su schermi e dialogare con essi.

Un concerto-spettacolo che ha nella multimedialità e nella diversità degli artisti coinvolti un punto di forza. Una continua carica di energia, vorticosa e straordinaria. Un appuntamento davvero imperdibile.

Biglietti con prezzi che variano dai 20 ai 5 euro. Per questo spettacolo è attiva una 'promozione feste': chi acquista un biglietto al botteghino può avere il secondo biglietto in omaggio.

Prevendite per tutti e tre gli appuntamenti già in corso al Botteghino del Teatro, online e nel circuito Vivaticket.

Per info: 0509411111 e www.teatrodipisa.pi.it.