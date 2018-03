Lo spettacolo 'Pedigree' al Teatro Era

Venerdì 6 aprile alle ore 21 in prima regionale al Teatro Era è in scena 'Pedigree', il nuovo lavoro di Babilonia Teatri, con Enrico Castellani che cura anche le parole e con Luca Scotton.

Uno spettacolo che pone attenzione alla psicologia di un ragazzo, diverso dagli altri suo coetanei, figlio di una coppia omosessuale, che cerca di chiarire a se stesso e agli altri il concetto di identità.

È la storia di un giovane uomo, della sua famiglia con due madri, del padre donatore e dei suoi cinque fratelli di sperma sparsi per il mondo.

Lo spettacolo racconta le difficoltà di una nuova generazione alle prese con genitori biologici e genitori di fatto, con nuove problematiche di identità e di coscienza e riflette sulle prospettive di determinate scelte, dei diritti, dei desideri, delle aspettative di una generazione in provetta alla ricerca di nuove radici e alle prese con nuove paure.

'Pedigree' sono due uomini che abitano il palco, senza nessuna apparente relazione tra loro. A legarli le note di Elvis. Vivono un ambiente sospeso a metà strada tra una galleria d'arte e un locale di street food, paradigma di un mondo in cui è pretestuoso tracciare confini e linee di demarcazione.

Venerdì 6 aprile al Teatro Era dopo lo spettacolo si terrà un incontro con la compagnia, aperto al pubblico, coordinato da Arianna Frattali. L’incontro è inserito nel progetto di formazione Scritture sulla scena.

Con il coordinamento scientifico di Anna Barsotti, professore ordinario dell’Università di Pisa, Scritture sulla Scena è un ciclo di approfondimenti critici sulle differenti funzioni e forme che drammaturgia e regia assumono sulla scena contemporanea.

Per info: 058755720/57034; teatroera@teatrodellatoscana.i t

Biglietti

Intero 12 euro; ridotto 10 euro; studenti 8 euro. Riduzioni: under 18 e over 60, soci Unicoop Firenze e altre associazioni convenzionate il cui elenco sarà disponibile in biglietteria e sul sito.