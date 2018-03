Lo spettacolo 'Petruška' al Teatro Verdi

Dopo il debutto al Teatro Comunale di Bologna, sarà di scena al Teatro Verdi, giovedì 15 marzo alle ore 21, 'Petruška', versione del celebre balletto su musiche di Igor Straviskij firmata da Virgilio Sieni.

Il balletto è ambientato in una dimensione sospesa e leggera, dove interno ed esterno si confondono e sono separati solo da un velo trasparente. 'Petruška' diventa una metafora dell’origine dell’uomo e annuncia il fatto che siamo solo di passaggio.

Questa creazione è anticipata e introdotta dal brano Chukrum per orchestra d’archi, composto da Giacinto Scelsi nel 1963 con l’ambizione di porre al centro del linguaggio musicale il suono, considerato come elemento singolo.

Al termine dello spettacolo è previsto un incontro/conversazione con il coreografo a cura di Silvia Poletti, critico e studiosa di danza, aperto alla partecipazione del pubblico.

Per questa potente e suggestiva moltiplicazione di anime, corpi e forme, biglietti con prezzi che variano da 20 a 5 euro, con le consuete agevolazioni per circoli, associazioni, soci Coop, e con la riduzione del 50% per giovani, studenti e scuole di danza, in vendita anche nel circuito Vivaticket e nei punti vendita del Porto di Marina di Pisa e del Palazzo dei Congressi di Pisa.

Inoltre la promozione Festa delle Donna: le donne pagheranno un biglietto 5 euro. Per ulteriori info: 050941111; www.teatrodipisa.pi.it.