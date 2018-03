'Poco più poco meno': spettacolo in occasione della Festa della Donna

Giovedì 8 marzo alle 21, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Fondazione Sipario Toscana Onlus, diretta da Andrea Buscemi va in scena alla Città del Teatro e della Cultura di Cascina con 'Poco più poco meno' di Aldo Nicolaj, interpretato da Livia Castellana per la regia di Carlo Emilio Lerici.

Sul palco una donna, forte e fragile, ironica e vulnerabile, che ha perso la memoria e cerca di ricostruire la propria vita; la sua fantasia è forte, le emozioni si alternano in maniera travolgente per sbrogliare i fili intrecciati nella sua mente. Non ricorda se ha avuto una casa, un marito e dei figli, ricorda solo i colori.

A dar corpo e voce alla protagonista l’intensa Livia Castellana, attrice versatile, dedita da tempo a una personale ricerca sul ruolo della donna nella società, le inquietudini e le battaglie 'dell’altra metà del mondo'.

Per l’occasione l’attrice è diretta da Carlo Emilio Lerici, direttore del Teatro Belli di Roma. Aldo Nicolaj, commediografo versatile e prolifico con le sue opere ha accompagnato l’evoluzione storica e sociale della seconda parte del Novecento, osservando la realtà con sottile ironia e moderato pessimismo.

Lo spettacolo, nella giornata dedicata alla donna, vuole essere un omaggio a tutto il genere femminile. Il costo del biglietto è di 5 euro. Per info: biglietteria@lacittadelteatro. it; 3458212494.