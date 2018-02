Lo spettacolo 'Questi fantasmi' al Teatro Verdi

Un altro grande capolavoro di Eduardo per l’affiatatissima Elledieffe, la Compagnia di teatro di Luca De Filippo, oggi diretta da Carolina Rosi: 'Questi fantasmi!', per la regia di Marco Tullio Giordana, che dopo l’applaudito debutto alla Pergola nell’ottobre 2016 è in tournée nei principali teatri italiani e ora approda anche a Pisa, al Teatro Verdi, penultimo appuntamento della stagione di prosa, sabato sera (24 febbraio ore 21) e domenica pomeriggio (25 febbraio ore 17).

Su 'Questi fantasmi!' è in programma anche l’incontro con il pubblico, sabato pomeriggio (ore 18), in Sala Titta Ruffo: con la Compagnia interverrà la professoressa Anna Barsotti, nota docente di storia del teatro e dello spettacolo dell’Ateneo pisano nonché grande esperta del teatro eduardiano.

'Questi fantasmi!', tra le prime commedie di Eduardo ad essere rappresentata all’estero (nel 1955 a Parigi), ha sempre riscosso un grande successo, in tutte le sue diverse edizioni, per lo straordinario meccanismo di un testo che, nel perfetto equilibrio tra comico e tragico, propone uno dei temi centrali della drammaturgia eduardiana: quello della vita messa fra parentesi, sostituita da un’immagine, da un travestimento, da una maschera imposta agli uomini dalle circostanze.

Divisa in tre atti, è stata scritta nel 1945 ed è la seconda, dopo Napoli Milionaria, a far parte della raccolta Cantata dei giorni dispari. Eduardo si ispirò probabilmente a un episodio di cui fu protagonista suo padre, Eduardo Scarpetta. Racconta infatti quest’ultimo che la sua famiglia, in ristrettezze economiche, fu costretta a lasciare la propria abitazione da un giorno all’altro. Il padre riuscì a trovare in poco tempo una nuova sistemazione, all’apparenza eccezionale in rapporto all’affitto ridottissimo. Dopo alcuni giorni si chiarì il mistero: la casa era frequentata da un’impertinente 'monaciello'.

Proprio come lo spirito che sembra infestare l’appartamento dove Pasquale Lojacono si è appena trasferito con la giovane moglie Maria, un appartamento all’ultimo piano di un palazzo seicentesco che Pasquale, all’insaputa della sposina, ha ottenuto gratuitamente per cinque anni con il compito di sfatare la leggenda della presenza di fantasmi.

Per info: 050941 111; www.teatrodipisa.pi.it.