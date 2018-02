Lo spettacolo 'Religo' a Vicopisano

Il 10 febbraio alle ore 21, dopo dopo più di dieci anni di assenza dal panorama pisano, Carlo Della Santa porterà in scena al Teatro di via Verdi di Vicopisano, 'Religo', scritto in collaborazione con Riccardo Piferi (regista ed autore che ha collaborato tra gli altri con Paolo Rossi, Enzo Jannacci, Lella Costa). Si tratta di uno spettacolo comico sulla religione, spunti di riflessione su questo vasto ed attuale argomento che fa pensare ma soprattutto ridere. Per tutti: credenti e non.

Della Santa assieme ad Alessandro Mennuni proporranno una narrazione che è una commistione di generi teatrali, unendo il monologo di satira con la visual comedy, il teatro di narrazione, il mimo ed il cabaret per affrontare in maniera leggera ed ironica il complesso argomento della religione.

Il testo, ispirato tra gli altri ai lavori del prof. Corrado Malanga, diventa occasione per interrogarsi: la religione è un interprete attendibile di verità universali o alle volte è usata solo come efficace strumento di controllo del potere creativo dell’uomo? Ogni individuo non ha già in sé le risorse necessarie per interpretare il reale e diventare così unico regista ed autore del suo 'film'?

'Religo' non vuole dare risposte o scagliare anatemi ma solo seminare dubbi, perché è proprio nel dubbio che risiede la vera ricerca interiore e creativa. 'Religo' è stato rappresentato in diversi teatri lombardi e del nord Italia ed il 10 febbraio sarà la prima replica toscana.

Il costo del biglietto è di 10 euro. Per info: 3381094085.