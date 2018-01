Lo spettacolo 'Sabbie Mobili' alla Città del Teatro di Cascina

Domenica 4 febbraio alla Città del Teatro di Cascina alle ore 21 arriva 'Sabbie Mobili (angeli e comici persi tra cactus sensibili e salotti mimetici', commedia di Alessandro Benvenuti, Pamela Aicardi, Nino Formicola, Carlo Pistarino, dedicata ad Andrea Brambilla (Zuzzurro). Protagonista sul palco di Cascina il trio comico di Roberto Ciufoli, Giancarlo Ratti e Max Pisu, diretto da Alessandro Benvenuti.

Un viaggio alla ricerca di se stessi, una favola sull’amicizia dal sapore surreale, che si muove tra situazioni paradossali, dialoghi nonsense e momenti di pura comicità.

Di ritorno da una serata in un teatro del bergamasco, due comici di successo i cui rapporti sono ormai logori, si imbattono in una strana nube nera che li farà precipitare in un luogo deserto e misterioso dove è possibile atterrare sui fili della luce 'come le rondini'. Qui incontreranno una creatura ingenua e singolare spuntata fuori da un cactus che comincerà ad interessarsi a loro.

Biglietti

-Platea e I tribuna: Intero 22 euro + prevendita; ridotto 20 euro + prevendita

- II tribuna: 17 euro + prevendita; ridotto 15 euro + preventita

Per Info: biglietteria@lacittadelteatro. it; 3458212494.