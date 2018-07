Spettacolo 'Tango x 3

Il Centro Polivalente San Zeno accoglie nei suoi spazi la suadente musica del tango, con il trio costituito dalla fisarmonica di Massimo Signorini, dalla chitarra di Fabio De Ranieri e dal violino di Roberto Cecchetti. Lo spettacolo prende il nome di 'Tango x 3' e vedrà l'esecuzione di un repertorio struggente e sensuale con musiche di Gardel, Villoldo, Mato Rodriguez e Piazzolla.

L'esibizione avrà luogo martedì 17 luglio alle 19.30 negli spazi all'aperto del Centro (in caso di pioggia si terrà nel salone interno) e sarà preceduta alle 17 da una tombola a premi e da un aperitivo. L'ingresso allo spettacolo e all'attività pomeridiana è gratuito e si inserisce nel programma Punto Anziani in città, una nutrita serie di appuntamenti di animazione ed aggregazione per la Terza Età organizzati nel periodo estivo da UISP Comitato di Pisa e da Società della Salute della Zona Pisana. Per ulteriori informazioni: Centro Polivalente San Zeno 0507846982.

