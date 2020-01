Spettacolo teatrale 'Io parto'

Spettacolo teatrale di e con Elena Colombo Sabato 1 febbraio ore 21:00 c/o Balabiott aps, via dei Piastroni 20, 56121, Riglione, Pisa. Una donna, un baule, due storie da raccontare. Come un’eroina epica alla vigilia della battaglia, una donna racconta il suo viaggio nel mondo della gravidanza e del parto ripercorrendo quel tempo di attesa, fatto di desideri e paure.

Una narrazione ironica, a tratti frenetica, ci conduce dentro la sua storia, che è anche la storia di tante donne, ognuna alla ricerca della propria strada per diventare madre. Eroine del nostro tempo, alle quali rimane il compito titanico di scegliere gli esami a cui sottoporsi, dove e come partorire, quali e quanti vestitini comprare.

E se ci fosse un altro modo per dare alla luce e venire al mondo? Questa la domanda a cui la narratrice cerca di dare risposta

attraverso il racconto di due parti, due modi diversi di vivere quella straordinaria esperienza di trasformazione che è la nascita di un figlio. Lo spettacolo è frutto di un lungo lavoro di ricerca ed elaborazione di storie personali e racconti di altre donne, madri e ostetriche, portatrici di un’idea di nascita nuova e antica al tempo stesso.

Ingresso riservato ai soci di Balabiott aps (tessera Csen 2020: 10 euro). Info e prenotazioni: 3519615535; balabiottpisa@gmail.com.