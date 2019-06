in occasione delle Notti dell'Archeologia martedì 2 Luglio dalle ore 21 al Museo della Memoria di San Miniato (Loggiati di San Domenica) si terrà l'evento "LA GAVETTA IN FONDO AL MARE. Monologo per i morti dimenticati dell'Oria", spettacolo teatrale di Andrea Giuntini tratto dal libro di Paolo Ciampi sul naufragio nel Mar Egeo di 4000 soldati italiani destinati ai campi di lavoro in Germania.



Ore 21 – Saluti istituzionali



Ore 21.30 – Spettacolo teatrale



Ore 22.3o – Testimonianze



Ingresso libero fino ad esaurimento posti. La partecipazione allo spettacolo dà diritto alla riduzione sul biglietto d'ingresso al Museo della Memoria.