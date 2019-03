Spettacolo teatrale per la raccolta fondi per la videosorveglianza dei Monti Pisani

'Omaggio, in rime baciate e musica, all’altra metà del cielo' è il titolo dello spettacolo in programma venerdì 29 marzo al Teatro Nuovo di Pisa (Piazza della Stazione 16), con inizio alle ore 21, promosso dalla Sezione Soci Coop di Pisa con lo scopo di raccogliere fondi a favore del progetto 'Gli Occhi del Bosco', che prevede l’installazione nei territori colpiti dagli incendi dello scorso autunno di un sistema di videosorveglianza con la finalità di prevenire il ripetersi di disastri ambientali.

Durante lo spettacolo saranno presentate poesie di autori contemporanei e di epoche passate, da William Shakespeare a Pablo Neruda, da Alda Merini a Maria Teresa di Calcutta. I brani musicali andranno da canzoni di Fabrizio De Andrè a Francesco De Gregori, Enrico Ruggeri, Zucchero a Roberto Vecchioni ed altri. Non mancherà una parte del recital in cui sarà data voce anche a poeti che con le loro liriche hanno denunciato la grande tragedia della violenza sulle donne.

Ideatore e regista dello spettacolo è Marco Rossi, cardiologo e docente dell'Università di Pisa, con la passione del teatro, che già in altre occasioni ha lasciato il camice per calcare il palcoscenico di teatri pisani in spettacoli teatrali dedicati ad associazioni no profit impegnate nel sociale. Si avvicenderanno insieme lui Marilena Barberio, Tiziana Centonze, Bruno Innocenti, Vanna Maglioni, Jonathan Marsella, Matteo Micheli e Lara Moretto. La violinista dell’orchestra dell’Università di Pisa, Adriana Merenda, accompagnerà alcuni momenti del recital, durante il quale si esibiranno anche le ballerine della scuola Proscenium di Pisa, sotto la direzione della maestra Laura Silo. Il giornalista del TG Rai Toscana Robert Lee presenterà lo spettacolo, affiancato da Domenica Pavone e Adriana Fantozzi.

I biglietti (costo 8 euro) sono in vendita presso la biglietteria del teatro Nuovo nei giorni precedenti lo spettacolo e la sera stessa dell’evento. Per informazioni: sez.pisa@socicoop.it.

La campagna di raccolta fondi 'Gli Occhi del Bosco' è partita a fine novembre 2018. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di videosorveglianza mediante l’installazione di videocamere ad alta risoluzione interconnesse tra loro e collegate alla sala operativa di protezione civile. L’obiettivo è quello di diversificare i controlli sugli incendi grazie al monitoraggio del bosco. Per contribuire alla raccolta fondi è possibile donare almeno 1 euro o 100 punti della Carta Socio alle casse dei punti vendita di Unicoop Firenze.