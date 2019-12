'Nel baule dei sogni c'è un Babbo Natale' a Santa Croce sull'Arno

L’ultimo appuntamento del 2019 è per giovedì 26 dicembre alle 17.00 al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno con uno spettacolo che piacerà a grandi e piccini. In scena Un babbo a Natale dell’associazione Teatro giovani Teatro Pirata.

A Natale le magie accadono davvero e a volte trasformano la vita per sempre. E' ciò che succede a Roberto, il protagonista della nostra storia, uno strano ragazzo solitario che non si fida di nessuno, che odia il mondo intero e che si troverà a dover superare una prova che rivoluzionerà la sua vita e lo cambierà per sempre, proprio il giorno di Natale. Roberto odia tutto e tutti, non si fida di nessuno e il Natale è il periodo che odia di più: regali, luci, famiglie che si riuniscono.

Uno spettacolo adatto a tutta la famiglia, una commedia divertente e romantica. Una narrazione realizzata attraverso il teatro d’attore e di figura, in cui la scenografia diventa storia e in cui potranno riconoscerci sia gli adulti che i bambini. Lunedì 6 gennaio alle 17 altro imperdibile appuntamento con 'I musicanti di Brema'.

Ogni animale è un piccolo mondo e non importa se sia moro o biondo, se sia senza unghie o gli manchi un dente, se sia zoppo o non udente. Se sia alto, bello, grasso, se abbia la testa dura come un sasso. Se sia sempre stanco o agitato, se sia peloso o pelato. Se sia senza un’ala oppure perfetto o se abbia un qualche altro difetto, che magari non si vede però ce l’ha… L’importante è che se stanno in compagnia gli animali come le note fanno una melodia. Varia, ricca, con anche più speranza, di chi sta chiuso solo nella sua stanza.

Nel 2020 riprende la programmazione del Baule dei sogni anche al teatro di Santa Maria a Monte: sabato 11 gennaio con L’acciarino magico; sabato 18 Cappuccetto rosso bang bang; sabato 25 gennaio Alice nel paese delle meraviglie, si chiude sabato 1 febbraio con Mostriciattoli.

Il Baule dei sogni è la prima rete teatrale di teatro per le nuove generazioni nata in Toscana, alla quale, oltre al comune di Santa Croce sull’Arno, aderiscono i comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d’Arno, San Miniato e Santa Maria a Monte, e prevede spettacoli la domenica a Santa Croce e il sabato a Santa Maria a Monte, in orario pomeridiano.

Anche per questa edizione del Baule dei sogni, grazie alla collaborazione con Unicoop Firenze, ai piccoli spettatori verrà offerta una merenda. La biglietteria è aperta nei rispettivi teatri nei giorni di spettacolo mezz’ora prima dell’inizio. Biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti.

Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.