Teatro: 'Oltre quella porta'

Il Cinema Teatro Nuovo in piazza della Stazione diventa palcoscenico del variopinto spettacolo ideato dalla pittrice pisana Daniela Maccheroni. Venerdì 16 febbraio alle 21 appuntamento con 'Oltre quella porta', alla quarta edizione, l’ultima pisana prima del debutto a Parigi previsto per l’anno prossimo. La follia diventa un messaggio di amore e liberazione, con la rappresentazione che si avvale della regia di Daniela Bertini e Antonella Cenci. I testi sono di Silvia Bagnoli, Daniela Maccheroni, Stefania Maffei, Rachel Carol Odello. Gli attori: Daniela Maccheroni, Daniela Bertini, Stefania Maffei, Rachele Carol Odello, Antonella Cenci, Giulia Trimarco, Jennifer Demba, Antonella Benedetti, Elena Roncoli, Cristina Lastri, Matteo Martorana, Antonio Gentilini, Marco Leoni, Stefano Doroni, Donato Simone, Valerio Tempestini. Coreografia di Laura Silo, Scuola Proescaenium ads Pisa. Musica del vivo di Luca Erriquenz. In scena i quadri e i costumi di Daniela Maccheroni

Biglietti: costo intero 7 euro, ridotto studenti 5 euro. Info e prenotazioni prenotazionegabbiano@virgilio. it

Lo spettacolo, che ha il patrocinio del Comune di Pisa, si inserisce nella programmazione culturale dell’associazione “Nuovissimo” che sta animando la zona stazione con tantissimi eventi culturali.