Lo spettacolo 'Testimone del tempo' arriva alla Città del Teatro di Cascina

Cresce l’attesa per il tour 'Testimone del tempo' di Red Canzian, che debutterà il 2 maggio con una speciale data zero a La Città del Teatro, per poi proseguire nei principali teatri di tutta Italia.

I biglietti per questa data sono già disponibili in prevendita sul circuito Ticketone.

Il tour di 'Testimone del tempo' è uno spettacolo che racconterà il percorso musicale e la carriera di Red, dai suoi inizi fino ai giorni nostri, arricchito dalle immagini di personaggi e avvenimenti che hanno segnato la storia.

Insieme a lui sul palco ci saranno: Chiara Canzian (vocalist, armonica e percussioni), Phil Mer (batteria, percussioni, piano e direzione musicale), Daniel Bestonzo (pianoforte, tastiere, fisarmonica), Alberto Milani (chitarre elettriche) e Ivan Geronazzo (chitarra elettrica, chitarra acustica e mandola).

Per info: www.fepgroup.it.