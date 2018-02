Lo spettacolo 'Torna a casa Ulisse' al Teatro Olimpia di Vecchiano

Arriva sabato 3 marzo a Vecchiano una serata tutta da ridere. Alle 21.15 la Compagnia Teatrale 'Neuroni in fuga' porterà in scena lo spettacolo brillante 'Torna a casa Ulisse', da un'idea di Pierantonio Pardi, con i testi di Simone Bronzini e la regia di Emanuela Corfini.

Il biglietto ha il costo di 10 euro, mentre per i ragazzi fino ai 12 anni c'è il ridotto al costo di 5 euro. Le prevendite si effettuano presso il parrucchiere Bibros di via del Borghetto a Pisa e presso la tabaccheria Taddei Gioni di via de Amicis ad Arena Metato.

Sarà inoltre possibile acquistare il biglietto il giorno dello spettacolo presso il botteghino dell'Olimpia a partire dalle ore 16.30. Per info. 3318674251; 3477677571.