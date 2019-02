Spettacolo in vernacolo 'Si chiude una porta…si apre un bùo!' 

Spettacolo teatrale in vernacolo pisano all’auditorium Don Meliani di Ponsacco. La divertente commedia realizzata dalla compagnia teatrale Du’Bicci, Camper Club Valdera, con il patrocinio del Comune di Ponsacco, si svolgerà sabato 23 febbraio alle ore 21.15. L’ingresso ad offerta servirà per raccogliere fondi in favore dell’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze.