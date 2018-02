Lo spettacolo 'Von' alla chiesa di Sant'Andrea

La danza contemporanea arriva alla chiesa di Sant’Andrea con il nuovo lavoro della Compagnia Stalker, 'Von', ideato e realizzato dal coreografo e danzatore Daniele Albanese, mercoledì 7 febbraio ore 21, nell’ambito della Stagione di Danza 2017/18 della Fondazione Teatro di Pisa, ideata dal direttore artistico Silvano Patacca, insieme con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Uno spettacolo dal titolo semplice ma enigmatico, preso in prestito dalla lingua tedesca, che rimanda ad un altrove non definito, 'Von', creazione vincitrice di Anticorpi xl CollaborAction 2016/17, una delle azioni della Rete Anticorpi XL, un’articolata forma di sostegno di promozione per giovani coreografi indipendenti italiani, di cui sia la Fondazione Teatro di Pisa che la Fts onlus fanno parte.

Formatosi in Olanda allo European Dance Development Centre con i grandi maestri del postmodernismo americano come Steve Paxton, Eva Karlzag, Lisa Kraus, Benoit Lachambre, Daniele Albanese ha lavorato come interprete con coreografi come Peter Player, Tony Thatcher, Virgilio Sieni, Nigel Charnock, Karine Ponties. Nel 2002 fonda la compagnia Stalker, il cui nome deriva dall’omonimo film di fantascienza di Tarkovskij, con lo scopo di indagare la danza come linguaggio, presentando i propri spettacoli in importanti festival e teatri in Italia e all’estero.

Al termine dello spettacolo è previsto un incontro/conversazione con il coreografo a cura di Silvia Poletti, critico e studiosa di danza, aperto alla partecipazione del pubblico.

Biglietti con prezzi che variano da 10 a 5 euro, con le consuete riduzioni, oltre a quella del 50% per giovani, studenti e scuole di danza, in vendita presso il Botteghino del Teatro Verdi.

