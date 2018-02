Lo spettacolo 'Rossini Ouvertures' al Teatro Verdi

Un omaggio alla figura artistica e umana di Gioachino Rossini, di cui quest’anno ricorrono i 150 anni dalla morte, realizzato da Mauro Astolfi e il suo Spellbound Contemporary Ballet, affermato come una delle principali espressioni della danza 'made in Italy', con 'Rossini Ouvertures', in scena al Teatro Verdi venerdì 16 febbraio alle ore 21, nell’ambito della Stagione di Danza 2017/18 della Fondazione Teatro di Pisa, ideata dal direttore artistico Silvano Patacca, insieme con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Dopo le numerose presenze nei maggiori teatri e festival internazionali e reduce da prestigiose tournée spagnole e tedesche, a marzo attesa a Houston Dance Salad Festival negli Stati Uniti ed in aprile in Turchia e Azerbaigian, Spellbound Contemporary Ballet arriva nuovamente sul palcoscenico del Verdi con una danza estrema, carica di energia e vitalità, che traduce in movimento la genialità del compositore pesarese sulle note delle sue celebri ouvertures.

Scorrono e si mescolano, i sapori e i colori di una vita fatta anche di problemi, ma con il gusto di viverla pienamente. Come un’immensa tela dove proiettare e amplificare i propri demoni e i propri desideri per poterli mostrare, ma dove tutto può essere cancellato come in una lavagna.

Biglietti con prezzi che variano da 20 a 5 euro, con le consuete agevolazioni per circoli, associazioni, soci Coop, e con la riduzione del 50% per giovani, studenti e scuole di danza, in vendita anche nel circuito Vivaticket e nei punti vendita del Porto di Marina di Pisa e del Palazzo dei Congressi di Pisa.

Promozione San Valentino: Il 16 due biglietti al prezzo di uno. Per info: 050941111, www.teatrodipisa.pi.it.