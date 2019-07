'Spiriti solitari' ad Argini e Margini

Che cosa hanno in comune due artisti come Rino Gaetano e Renato Zero? Proveranno a spiegarlo Marco Masoni e Fabrizio Bartelloni nel prossimo appuntamento, fissato per giovedì 25 luglio alle 21:00 ad “Argini e Margini”, della rassegna “Spiriti solitari – cantautori ascoltati, visti e raccontati”, che a partire da gennaio, con l’incontro dedicato a Fabrizio De André, ha omaggiato alcune delle principali figure della canzone d’autore italiana e che adesso promette sorprese e scintille con una serata dal promettente titolo: “Aida a Zerolandia - Rino Gaetano e Renato Zero 1973-1981”.

Per appassionati e curiosi c’è insomma solo l’imbarazzo della scelta per trascorrere due ore in compagnia di alcuni dei grandi nomi della canzone d’autore italiana.

“Aida a Zerolandia: Rino Gaetano e Renato Zero 1973-1981” - Giovedì 25 luglio ore 21:00 – “Argini e Margini”, Lungarno Galieli, 8 – Pisa – Ingresso libero.