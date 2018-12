Stage di recitazione cinema e tv alla gipsoteca

Nel cuore di Pisa, lo stage è tenuto dall’attrice e doppiatrice Chiara Basile Fasolo, attualmente impegnata anche a Hollywood, nonché attrice nel programma 'Frigo' in onda su Rai 2 da ottobre 2018 a maggio 2019.

Inoltre lo scorso anno è stata co-conduttrice di 'Morning Voyager' su Rai 2 insieme a Roberto Giacobbo e negli anni precedenti ha interpretato numerosi ruoli in fiction TV per RAI e Mediaset.

Lo stage si rivolge ad appassionati di recitazione che aspirano a cimentarsi nel mondo della televisione e del cinema, oppure che vogliano provare una nuova esperienza unica. Durante l'incontro gli allievi hanno la possibilità di rivedersi in tv. Età: dai 12 anni in poi. Non sono richieste esperienze pregresse nel settore.

I partecipanti impareranno a sviluppare il giusto approccio al testo, e ad analizzarlo dal punto di vista televisivo e cinematografico, molto diverso da quello teatrale.

L’obiettivo è quello di preparare gli allievi, sperimentando direttamente la recitazione cine- televisiva, studiando approfonditamente il copione, e insegnando loro ad utilizzare il proprio corpo, l’espressione facciale e vocale.

Verranno assegnate in anticipo, scene tratte da serie tv e film, con le quali l’allievo sperimenterà la recitazione, che preferibilmente dovrebbero essere imparate a memoria, al fine di comprendere l’emotività del personaggio, i cambiamenti legati al copione, e mettere a punto la dizione.

Infine gli allievi impareranno a muoversi in un contesto ristretto, quale quello delle inquadrature cine-televisive, come presentarsi ai provini e proseguire come attore/regista, e come relazionarsi al personaggio avendo pochi elementi a disposizione, requisiti molto importanti specialmente per i giovani che desiderano farsi conoscere.

Per partecipare bisogna iscriversi in anticipo inviando una mail a giuliacoltelli@gmail.com. Posti limitati. Info al 3313472800. Orario: dalle 16 alle 19