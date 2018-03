Stage di recitazione cinema-tv

L'incontro, tenuto dall'insegnante Chiara Basile Fasolo, adesso presentatrice su Rai 2 di Morning Voyager e anche sopratutto attrice in numerosi ruoli in fiction tv sia Rai che Mediaset, è rivolto ad appassionati di recitazione che desiderano cimentarsi e sperimentare il mondo della televisione e cinema.

Durante lo stage, gli allievi si approcceranno al testo, imparando ad analizzarlo, dal punto di vista cine-televisivo. Non sono richieste esperienze precedenti.

L'obiettivo è preparare l’allievo, dai 10 ai 50 anni, studiando bene il testo, dal punto di vista di una recitazione cine-televisiva, facendogli conoscere e comprendere come saper utilizzare il proprio corpo, le espressioni del viso e voce.

Lo stage verterà sulla recitazione, gli allievi dovranno imparare a memoria le scene sulle quali ci eserciteremo (per chi non ce la facesse leggerà), tratte da film, o serie tv. Si lavorerà sul personaggio, la sua emotività, comprendere l’importanza e i cambiamenti legati al copione, mettendo a punto la dizione.

Come muoversi ed esprimersi in un contesto ristretto quali sono le inquadraturecine-televisive. Inoltre comprendere come approcciarsi ai provini, come presentarsi, come relazionarsi al testo e preparare il personaggio con i pochi elementi a disposizione, in special modo per i giovani che devono ancora farsi conoscere.