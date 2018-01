Ricomincia con 'Silenzio Nicolino!' la stagione del Teatro di Vicopisano

Ricomincia con 'Silenzio Nicolino!', della compagnia 'Il Giardino dei Pupazzi', la stagione del Teatro di Via Verdi di Vicopisano nel 2018, un nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli: domenica 14 gennaio 2018 alle 16.

Si tratta di uno spettacolo interattivo di burattini e musica dal vivo. Nel 2017 la rassegna di teatro-ragazzi 'Dal virtuale al corpo', inaugurata quest’anno al Teatro di Via Verdi, ha avuto un ottimo inizio, con due soldout e tanta partecipazione.

Il prologo si sviluppa all’esterno di una baracca allestita sulla scena, con i due autori e attori Anna Cisternino e Daniele Guaragna che raccontano, accompagnandosi con un organetto, la vicenda di Pomezio, un piccolo struzzo nato nel regno del 'silenzio'. La narrazione si sposta successivamente nella baracca, dove il piccolo Nicolino, amante della musica, in lotta ogni giorno contro la madre per riuscire a suonare, viene derubato della propria chitarra. Il responsabile è un orco, signore del regno, che si nutre di musica e di vitalità.

Preso dal terrore e dallo sconforto, Nicolino decide di mettersi alla ricerca dell’orco. Durante il viaggio, viene aiutato da personaggi strampalati, ma soprattutto dai bambini del pubblico, che lo metteranno sulle tracce di colui che lo ha derubato per ritrovare il suo tesoro.

Grazie al coinvolgimento dei piccoli spettatori lo spettacolo ha l’obbiettivo di suscitare l'interesse dei bambini nei confronti della musica attraverso il linguaggio semplice e immediato dei burattini e dei clown.

Il costo del biglietto è di 6 euro. I biglietti possono essere acquistati in teatro (via Verdi 12), nei giorni di spettacolo, dalle 14.30. Per info su spstteacoli e laboratori dedicati a bambini e ragazzi: Associazione Ferradura, 3207479054; info.ferradura@gmail.com.