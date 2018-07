"Pronto per immergerti con noi?

Prepara la maschera, stanno arrivando gli SNORKELDAYS di Decathlon Cascina!!!



Domenica 22 luglio ti aspettiamo al Cosmopolitan Beach di Tirrenia (viale del Tirreno) per andare insieme alla scoperta dello Ship presso le Secche della Meloria.



Sono previsti 4 viaggi in gommone a partire dalle ore 8,30:

Viaggio 1 (10 partecipanti)

Ritrovo in spiaggia alle ore 8,00

Partenza escursione ore 8,30

Rientro previsto ore 10,00.



Viaggio 2 (10 partecipanti)

Ritrovo in spiaggia alle ore 09,30

Partenza escursione ore 10,30

Rientro previsto ore 12,00.



Viaggio 3 (10 partecipanti)

Ritrovo in spiaggia alle ore 11,30

Partenza escursione ore 12,30

Rientro previsto ore 14,00.



Viaggio 4 (10 partecipanti)

Ritrovo in spiaggia alle ore 13,30

Partenza escursione ore 14,30

Rientro previsto ore 16,00.



A disposizione dei partecipanti due ombrelli di appoggio nell’attesa della partenza per l’escursione e per per tutti la possibilità di provare la nostra maschera Easybreath "per respirare in acqua come sulla terra".

Pranzo al sacco.

Indispensabile avere il proprio kit snorkeling. Si consiglia di munirsi di crema solare protettiva.



Non dimenticare, al momento dell’iscrizione, di lasciare il tuo numero di telefono, verrai ricontattato per maggiori dettagli sui viaggi.



Non mancare, l'evento è gratuito per i possessori di Carta Decathlon, iscrizione obbligatoria!



Iscriviti sui eventi.decathlon.it