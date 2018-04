Star Wars sbarca a Porta a Mare

Domenica 15 aprile, dalle 15 alle 19, Largo Viviano Viviani a Porta a Mare (la piazza dietro la Coop-Fi, tra l’altro sponsor dell’evento insieme a Confesercenti Toscana Nord), si popolerà di ragazzi ed adulti che indosseranno costumi originali della saga cult di fantascienza Star Wars. Il CTP2 vuol dare una connotazione viva a questi nuovi spazi che si aprono con le nuove edificazioni a Porta a Mare. Si tratta dell’evento carnevalesco del 18 febbraio scorso che fu rinviato per maltempo e che viene riproposto adesso sperando in condizioni meteo migliori.

L'evento è anche l'occasione per poter concretizzare un gesto di solidarietà a favore dell’Emporio della Solidarietà della Caritas del CEP e del Progetto Agata Smeralda per adozioni a distanza in difesa della vita e della dignità dei bambini.

L'iniziativa vede la partecipazione di 501st Legion Italica Garrison e dei Cadetti della Galactic Academy.