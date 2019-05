Startup grind Pisa&Lucca ospita Massimiliano Magrini

Quali sono gli elementi che il Venture Capitalist considera – l’idea, il team, il business plan – prima di decidere se investire o meno in una startup? Mercoledì 5 giugno, Startup Grind Pisa&Lucca ne parlerà con uno speaker d’eccezione: Massimiliano Magrini, Co-fondatore e Managing Partner di United Ventures (Milano), tra i principali fondi italiani di Venture Capital.

A partire dalle 17:30, appuntamento nell’Aula Magna del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa con “Il Venture Capital a sostegno dell’innovazione italiana. Come pensare ed agire Fuori dal gregge”, il nuovo evento della community per gli innovatori toscana in partnership con Google for Startups. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con AMAC (Associazione Master Auditing e Controllo), Master in Auditing e Controllo Università di Pisa e 9dot, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni legate all’implementazione di nuovi sistemi di energia. Il pomeriggio si aprirà con i saluti istituzionali di Giuseppe D’Onza, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Ateneo pisano.

In che modo si può aiutare l’area di Pisa e Lucca, ricchissima di Centri di Ricerca, a scalare? L’Italia riuscirà a recuperare il gap con Stati Uniti, Francia, Germania, Cina e Israele? Questi e altri i punti che saranno affrontati nel corso della Fireside Chat con Magrini, intervistato dal Direttore di Startup Grind Pisa&Lucca, Salvatore Rosania, e dal Co-direttore, Luca Del Col, anche a partire dai temi del suo libro Fuori dal gregge. Il pensiero divergente che crea innovazione (Egea). Il volume, pubblicato di recente, “nasce dall’esigenza di mettere ordine e di connettere le esperienze personali e i pensieri e le letture sui temi che più mi hanno appassionato. La repubblica di Venezia e la Silicon Valley, Leonardo da Vinci e Steve Jobs, il ruolo dello Stato nella costruzione degli Ecosistemi Digitali: Cina, Europa, Stati Uniti e Israele”, scrive l’autore, aggiungendo che “consentire a una società di mettere a frutto tutto il proprio potenziale – di conoscenza, di merito e di talento – e trasformarlo in crescita economica e sociale, valorizzando lo spirito imprenditoriale, costituisce la condizione di ogni vera e compiuta democrazia, ogni società che deliberatamente sceglie di non andare avanti in questo sforzo è destinata a regredire”. Al termine della Fireside Chat, il pubblico potrà confrontarsi direttamente con Massimiliano Magrini durante lo spazio dedicato al Community Time.

L’evento sarà moderato da Filomena Tucci, esperta di innovazione e comunicazione (Master Auditing e Controllo Università di Pisa). Per partecipare basta registrarsi al link https://www.startupgrind.com/events/details/startup-grind-pisa-lucca-presents-il-venture-capital-a-sostegno-dellinnovazione-italiana/#/.