Festival 'Statale 439' a Buti

Statale 439 è un festival che nasce nel 2018, ma che in pratica ha già 13 anni di vita. Il festival unisce infatti sotto di se molte realtà già presenti sul territorio di Buti che hanno deciso di fondere le loro esperienze per creare un evento nuovo che fosse però espressione del percorso culturale intrapreso fino ad oggi. Statale 439 nasce infatti da un'idea di Andrea Valeri, rinomato chitarrista pontederese, per creare un evento culturale internazionale che avesse come scopo quello di coltivare la cultura per la musica. Questa idea ha trovato subito il pieno appoggio da parte del Comune di Buti e di due associazioni del territorio come l'associazione Musicale, che appunto da tredici anni organizza un festival a Cascine di Buti, e di ButiTeatro, il polo teatrale butese per eccellenza.



Statale 439 è un progetto che vuole portare nel piccolo borgo del lungomonte musica di alta qualità sia sotto il profilo artistico che culturale, chiamando artisti che hanno segnato e che stanno segnando la storia della musica. Una tre giorni non solo di concerti, ma anche di interviste, masterclass e molti altri appuntamenti culturali. Statale 439 vuole infatti andare oltre al semplice concerto diffondendo nel pubblico la conoscenza della musica in tutta la sua completezza. Non mancherà inoltre spazio per i giovani artisti del nostro territorio a cui sarà offerto la possibilità di suonare in apertura ai grandi artisti presenti al festival.



Durante tutta la durata della manifestazione sarà inoltre presente un mercatino di liuteria dove maestri artigiani esperti nella costruzione di strumenti musicali esporranno le proprie realizzazioni presso Piazza della Rimembranza a Cascine di Buti. Gli artisti principali saranno tre, uno per ogni giorno del festival. Venerdì 7 si aprirà con Michael Fix, uno dei più grandi chitarristi acustici del mondo, di origine australiana, è considerato il padre della tecnica fingerstyle per chitarra. Sabato 8 sarà la volta di Vincenzo Zitello, il più grande arpista italiano, primo a portare in italia la tecnica moderna per questo strumento. Chiusura domenica 9 con i Tazenda icona musicale italiana dagli anni 90 a oggi. A loro si affiancheranno giovani artisti emergenti del territorio come riportato in seguito nel programma generale.

Ecco nel dettaglio il programma della manifestazione.