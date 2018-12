'La Stazione Incantata' alla Leopolda

Da venerdì 7 a domenica 9 dicembre 2018 il salone storico della Stazione Leopolda di Pisa si trasformerà in una magica stazione con un programma di attività teatrali, artistiche e creative dedicate ai bambini dai 12 mesi ai 12 anni. Come dono di benvenuto i visitatori riceveranno un teatro delle ombre da costruire e colorare durante i laboratori artistici o a casa.



Il programma comprende una rassegna di teatro ragazzi e teatro di figura curata da compagnie riconosciute a livello nazionale: venerdì 7 dicembre alle h 17.00 Habanera Teatro allestirà 'Le dodici notti della Befana', sabato 8 e domenica 9 dicembre alle h 15.00 e 17.30 Teatrovelato metterà in scena 'Il Dono e Quasi una Favola', domenica 9 dicembre alle h 16.00 e 18.00 i riflettori si sposteranno sullo spettacolo 'Il grillo del rosmarino e le altre favole del bosco' (una produzione Eppur si Muove). 'Ugo e la fontana dell’amicizia', 'Le piume della gioia' e 'Storie pazze di Natale' sono i titoli degli spettacoli di burattini e teatro delle ombre allestiti dall’Associazione Il Gabbiano in replica ogni ora.



In una magica atmosfera natalizia i sogni di grandi e piccoli saranno accolti da una grande locomotiva di legno e dalla slitta con le renne. Nello spazio antistante i visitatori scriveranno la letterina per Babbo Natale in compagnia di simpatici folletti.



Nell’area lettura i bambini ascolteranno le fiabe tratte dalle raccolte 'A Marianeve, fiabe, sorrisi, lupi e principesse', 'Il Natale di Dick e altri racconti' e parteciperanno ai laboratori dedicati alla costruzione di strumenti musicali, lingua dei segni e comunicazione aumentativa alternativa. I piccoli visitatori potranno inoltre giocare nel Paese dei Balocchi con lo spazio morbido, i mattoncini Lego e i giochi di legno. L’area dei laboratori artistici sarà dedicata alla modellazione artistica con la creta, alla pittura e alla costruzione di addobbi natalizi con materiale di riciclo e bottiglie sensoriali per i più piccoli. Completeranno il programma le storie con le āsana, i laboratori di mandala, gli spettacoli con le bolle di sapone, la solidarietà, i giochi e i disegni dello spazio Unicef City.



Sarà possibile visitare La stazione incantata da venerdì 7 dicembre dalle h 15.00 alle 20.00, sabato 8 e domenica 9 dicembre dalle h 10.00 alle 20.00. Con il biglietto d’ingresso dal valore di 5 euro è possibile partecipare a tutte le attività (ingresso gratuito per i bambini fino ai 3 anni e per i visitatori diversamente abili e i loro accompagnatori).



La stazione incantata è un evento culturale, ludico e didattico organizzato dalla Casa della Città Leopolda in collaborazione con le associazioni Eppur si muove, Circolo LaAv Letture ad Alta Voce, Circolo Zona D, Gruppo Missioni Africa, Il Gabbiano e UNICEF Comitato di Pisa. Alcune attività sono curate dai professori e dagli studenti del Liceo Artistico Russoli e dei Licei con indirizzo in scienze umane Carducci e Montale.