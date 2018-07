Steve Martin Dj alla Notte Blu di Tirrenia

Sabato 21 luglio, la musica dance '80-'90 alla Notte Blu a Tirrenia; il dj Steve Martin si esibirà in Piazza Belvedere.

Steve Martin è un dj producer toscano di grande esperienza che fa ballare da anni l'Italia e l'Europa con un sound fresco e sempre divertente.

Proseguono le sue richiestissime serate in tutta Europa e in questo momento è alla vigilia di tanti dj set anche in Toscana.

Inizierà appunto, dalla Notte Blu di Tirrenia il 21 luglio con 'Rememories', seguirà Colognole il 26, poi una tappa il 2 agosto a Eliopoli, Calambrone Pisa, il 4 agosto a Calci per la festa del patrono e il 13 agosto in Piazza a Marina di Pisa per un set in puro stile '80.

