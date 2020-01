Stevieray Latham (uk) live a Pontedera

"Powerful poetic modern folk", così è stato definito il sound di Stevie Ray Latham, menestrello della nuova ondata cantautorale inglese. E' cresciuto tra il sud-ovest dell'Inghilterra e Londra, dove ha arricchito il suo stile folk e dove ha ricevuto una nomination dalla BBC come "Folk young artist".

Il suo ultimo Ep "Suburbia" pesca nelle atmosfere di "The Freewheelin' Bob Dylan" contaminandolo con le esperienze di vita della periferia londinese. StevieRay Latham sarà in Italia in trio chitarra, basso e batteria.