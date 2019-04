Storie d'amore sulle Mura

Incontri clandestini, fughe d'amore, bugie: all'ombra delle Mura si sono consumate nel corso dei secoli innumerevoli storie di passione. Le guide turistiche di City Grand Tour organizzano per venerdì 19 aprile un tour sulle Mura di Pisa: dall'alto del camminamento in quota racconteranno le vicende più segrete, alla scoperta dei luoghi più nascosti, ma pur sempre sotto gli occhi di tutti.

Partenza alle 19 dalla Torre Piezometrica e arrivo in piazza dei Miracoli. Sulle orme del sesto volume di A Giro per Pisa, dal titolo Pisa&Love, a cura delle guide di CGT ed edito da Marchetti editore, che si trova in vendita anche presso la biglietteria delle Mura di Pisa.

Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili telefonando al numero 0500987480 dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19, diritto di prevendita 1,50 euro.

Prezzi: il biglietto intero è di 10 euro, l'ingresso è gratuito per bambini fino a 8 anni e per gli accompagnatori delle persone con disabilità. Si consiglia di venire con le proprie cuffie audio, in caso di maltempo l'evento potrà essere rimandato. Per le persone con disabilità: sul sito www.muradipisa.it, alla pagina 'Organizza la tua visita – Accessibilità', si può scaricare una guida dettagliata dell'accessibilità del percorso e dei punti di salita; dato che la visita termina alla Torre Santa Maria, sarà possibile tornare alla Torre Piezometrica per la discesa.

Anche per il weekend di Pasqua e Pasquetta il camminamento in quota sulle Mura di Pisa è aperto tutti i giorni, festivi compresi, dalle 9 alle 19 con ultimo ingresso alle 18.30.

Coopculture, Cooperativa Itinera e Promocultura costituiscono l'associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota delle Antiche Mura di Pisa. Realizzate tra il XII e il XIII secolo, le Mura di Pisa sono un esempio dell'architettura militare dell'epoca. Nella parte settentrionale della città si sono conservate quasi interamente: questo ne ha permesso il restauro e oggi si può percorrere il camminamento in quota, da cui ammirare un inedito panorama cittadino. Il percorso misura 3 km con 4 punti di salita, di cui 3 accessibili alle persone con disabilità; intorno alle Mura si sviluppano 3 ettari di verde urbano, il cosiddetto pomerio.