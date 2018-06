Street Food a San Giuliano Terme

Tre giorni di eventi tra cibo, musica e birra a San Giuliano Terme che vedranno la partecipazione di circa 25 espositori tra generi alimentari e artigianato. Da assopare, dal 29 giugno al 1 luglio, prelibatezze internazionali e nazionali.

Gli stand della Spagna proporranno: paella, sangria, angus; quelli dell'Olanda: cotolette, hot dog, hamburger e birra. Gli stand dalla Versilia: fritto misto di pesce; il banco toscano: il lampredotto, la polentina. Non mancheranno: gli rrosticini abruzzesi, cibo vegano e prodotti per celiaci, attrazioni per i bambini con i gonfiabili.

La musica sarà presente venerdì 29 giugno con la scuola di ballo Papillon e il karaoke; sabato 30 giugno con la scuola di ballo il Ciclone Latino e il mago Robert.

Per info: 3936779665.