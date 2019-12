Si terrà lunedì 23 dicembre alle ore 21 presso la Sala del Capitolo nel Chiostro di San Francesco a Pisa la strenna natalizia della Parte di Tramontana, organizzata dal Comando e dall'Associazione Culturale il Gallo di Borea a cui sono invitate tutte le Magistrature, i Gruppi, sostenitori e simpatizzanti della Parte. Giungono così a compimento le iniziative civili del 2019, coronate con la festa della Vittoria celebrata in novembre agli Arsenali Repubblicani. La strenna sarà anche il momento per l'inizio delle attività per l'anno 2020. Con l'occasione dello scambio degli auguri per le feste natalizie, il comando consegnerà un omaggio a tutte le Squadre ed ai Gruppi di Corteo ed un piccolo dono a tutti i presenti. L'iniziativa si concluderà con un brindisi augurale organizzato dai volontari della Parte.