Marina Dance Parade, un successo: musica, cibo e divertimento al Porto di Pisa

Un grande successo per la terza edizione del Marina Dance Parade, il grande evento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, in compartecipazione con Comune di Pisa e Camera di Commercio/Terre di Pisa, che si è svolto venerdì 12 luglio, trasformando il Porto di Pisa in una discoteca a cielo aperto. Musica di ogni genere e tendenza diffusa dai sei palchi, lo Street Food Village, l'elezione di Miss Pisa 2019, il Premio Rustichello, la cena di gala, tanti gli ingredienti di una serata in cui cibo, spettacolo, moda e divertimento si sono fusi magicamente.



Il parterre delle autorità, oltre ai massimi vertici della Confcommercio, con in testa la presidente Federica Grassini, il vice Alessandro Trolese, il presidente di ConfLitorale Fabrizio Fontani, il direttore Federico Pieragnoli, segnala la presenza del vicepresidente della Fipe Ilario Perotto, il presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini, l'europarlamentare Susanna Ceccardi, il deputato Edoardo Ziello, il consigliere regionale Antonio Mazzeo, il vicesindaco Raffaella Bonsangue, gli assessori Raffaele Latrofa, Giovanna Bonanno, Massimo Dringoli, il vicepresidente del Pisa Calcio Mirko Paletti, l'ad del Porto di Pisa Simone Tempesti, l'ex bomber neroazzurro Lamberto Piovanelli, Miss Cinema 2018 Martina Iacomelli, rappresentanti delle forze dell'ordine, per citare solo alcuni nomi.

Dj del calibro di Ricky Le Roy, Luca Pechino, Mario Più e molti altri non hanno bisogno di presentazioni, mentre Stefano Bini ha condotto lo spettacolo di Miss Pisa, con la proclamazione di Diletta Venturi, 22 anni, studentessa in Giurisprudenza. Il Premio Rustichello 2019 è stato consegnato al calciatore Andrea Parola, alla speaker radiofonica Isabella Eleodori, al musicista e giornalista Doady Giugliano, al manager Luca Pellegrini e agli imprenditori Fabrizio Bani e Alessandro Ricci. Durante la serata si sono esibiti il tenore Marco Pierucci, la cantante Adriana Hamilton, l'attore comico di Zelig Claudio Batta.