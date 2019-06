Giugno Pisano: successo per la 'Music&Drink Night'

La festa 'Music&Drink Night' ha inaugurato ufficialmente il Giugno Pisano. Un mix di musica, danza, divertimento, animazione e tanto spettacolo nelle principali piazze della città, per l'evento targato Confcommercio Pisa, con la compartecipazione del comune di Pisa e della Camera di Commercio di Pisa/Terre di Pisa, il patrocinio della Regione Toscana e il contributo della Fipe.

"Ringrazio Confcommercio per l'impegno che mette nell'organizzare questo tipo di manifestazioni - ha detto il sindaco Conti - che consentono di riqualificare il centro storico grazie alla presenza di gente, bambini e famiglie". Soddisfatta anche la presidente di Confcommercio Pisa Federica Grassini: "Serate come questa arricchiscono l'offerta della città e valorizzano quanto di più bello c'è a Pisa, e la presenza di tante famiglie, bambini e ragazzi è in assoluto lo spettacolo che apprezziamo di più".

Dal pomeriggio di venerdì 7 giugno fino alla tarda serata, la città si è via via animata di eventi e iniziative per tutti i gusti. Dall'animazione e i laboratori per bambini in Borgo, allo spinning e altri sport in piazza Vittorio Emanuele, alle coreografie della scuola di danza Elsa Ghezzi in piazza XX settembre. Musica protagonista con i Dj di Rememories in piazza Garibaldi, I Klimt, tribute band dei Rolling Stones, in piazza Vittorio Emanuele II, le splendide voci di Adriana Hamilton in piazza Gambacorti e Silvia Spagnoli in Borgo Largo; coinvogente anche la Jazz Swing Dance e i balli Reggaeton in piazza XX Settembre.

La Music & Drink Night è resa possibile dagli sponsor: Banco BPM, Pharmanutra, Scotti Auto, Renato Lupetti, Costruzioni Ferrante, Dall'ape alla Zebra, Devitalia, Compagnia Interportuale Pisana, Gambassi, Mabo's, Intergomma4, Clorofilla Veg&Bio Shop, Omnia Serramenti, Recapiti Ferrari, Bertolini Assicurazioni, Centro Infortunistico Stradale Cis, Formaggi della familgia Busti, Gruppo Forti, Panificio F.lli Borelli, Pro.Mi Sicurezza, Toni Luigi, CST, Eventset, Aurora Catering, Centro Commerciale Pisanova, Tirrenica Mobilità, Bagno Maddalena.

