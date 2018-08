Officine Garibaldi: grande successo per gli eventi estivi

Bilancio decisamente positivo per gli eventi estivi delle Officine Garibaldi suggellati dal successo e dalla grandissima partecipazione di pubblico al concerto del cantautore Roberto Vecchioni domenica scorsa, 12 agosto, a Marina di Pisa, organizzato per il calendario di eventi del litorale di Marenia Non Solo Mare.

Oltre un mese di iniziative dentro e fuori lo spazio fisico delle Officine, che hanno permesso di intercettare gli interessi e le aspettative di pubblici eterogenei e sempre molto numerosi: dalla musica all’astronomia, dalla letteratura allo sport, dalla storia alle scienze, passando per i temi di più scottante attualità della politica e della giustizia, tanti gli ospiti che hanno calcato i palchi allestiti in diversi luoghi.

Soddisfazione per la collaborazione con il Comune di Pisa e con gli enti promotori e organizzatori del calendario di Marenia Non Solo Mare, per gli appuntamenti che hanno coinvolto tutte e tre le località del litorale - Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone - non solo con la data de ‘La Vita che si ama Tour’ di Roberto Vecchioni, ma anche con i numerosi ‘Incontri nel Salotto d’Europa’: un format ideato dall’avvocato Alfredo Bassioni giunto quest’anno alla XV edizione che ha ospitato Marco Buticchi, Gianluigi Paragone, Giordano Bruno Guerri, Alessandro Meluzzi, Pietro Pietrini, Giacomo Rizzolatti, Enrica Bonaccorti e Michele Cucuzza.

Evento clou della programmazione estiva delle Officine Garibaldi è stato appunto il concerto gratuito di Roberto Vecchioni organizzato con il contributo del Comune di Pisa e il sostegno della Fondazione Teatro Verdi che ha visto una grandissima partecipazione. In una piazza Gorgona pienissima di pubblico di tutte le età, il poeta della musica italiana ha alternato dialoghi e canzoni per oltre due ore di spettacolo, ripercorrendo 45 anni di grandi successi attraverso la musica, i ricordi e le emozioni.

Ma l’estate non è ancora finita: dopo qualche giorno di pausa le attività delle Officine Garibaldi riprenderanno regolarmente in via Gioberti 39 a partire da lunedì 20 agosto. In cantiere c’è un evento da non perdere: il 31 agosto, nella bellissima cornice delle antiche mura medievali, lo spazio esterno delle Officine ospiterà il ‘Concerto Piano e Voce’ del cantautore Francesco Baccini (costo del biglietto 10 euro, prevendita fino ad esaurimento posti a partire dal 20 agosto presso le Officine Garibaldi, via Gioberti 39 lun-ven 9-18.30 oppure presso la sede della Cooperativa Sociale Paim, via S.Antioco 70/72, Navacchio, Cascina, lun-ven 9-13 15-18).