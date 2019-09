'Sull'Arno sotto le stelle'

Dagli organizzatori di "Il cielo in mostra", sovltasi a Palazzo Blu, una nuova iniziativa astronomica che coinvolge la città di Pisa e le sue bellezze.

Dopo essere salpati, dallo Scalo Roncioni, potremo conoscere i segreti delle meraviglie architettoniche dei lungarni, navigando in battelo fino al parco di San Rossore. Dopo aver assistito al tramonto, sull'Arno e dal parco, potremo gustare una cena al crepuscolo, immersi nella vegetazione.

Con l'arrivo della notte potremo ammirare le principali meraviglie del cielo notturno: Giove, Satuno e la Luna. Navigare tra le stelle e vedere come degli oggetti cosi lontani, le stelle, formino delle immagini a noi cosi familiari: le costellazioni. Per poi tornare sulla terra, al centro di pisa, in trenino.

Curato da: Tommaso Sorrentino, Daniela Cervelli. Prevendita obbligatoria Costo biglietto 40€. Info e prenotazioni: tel. 3339151363, email: sorrentino@pramantha.com.