Il 28 febbraio 2020, a partire dalle 17:30, presso le Officine Garibaldi, L’associazione AISE affiancherà e supporterà la libreria Gli anni in tasca nell'organizzazione di un evento dedicato alla diffusione dei principi del manifesto sulla comunicazione non ostile attraverso la presentazione di due libri dedicati a questo tema: “Penso, parlo, posto” di Carlotta Cubeddu e “Strategia per contrastare l’odio” di Beniamino Sidoti.

Saranno presenti gli autori.