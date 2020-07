'Summer Beach Party' al Papaya Club

Domenica 5 luglio al Papaya Club di Marina di Pisa 'Summer Beach Party' In collaborazione con Moda Mode’ Creatori Di Eventi.

• Lettino 10€

• Ombrellone +2Sdraio 20€

• Ombrellone +2Lettini 25€

Ore 13:00 #PapayaBrunch sotto l’ombrellone

• 20€ | 10 portate dal #PappaBar + Acqua e vino

• 25€ | 2 Primi di mare + Fritto misto + Acqua e vino

Nel pomeriggio

• Cocktails on the beach

• Dj Set Filippo Signorino

• Giochi per grandi e piccini

Alle 16

Acquagym Class

Dalle 17

Gioco aperitivo e balli di gruppo con Rober Anderson, Gabriele mori e Tommaso Pippi

Dalle 19 a tarda notte Sunday Party by night con Dj Stefano Natali e Mr Felix.

Per info e prenotazioni: 050 3141315 + 335 6310713; ninfo@ilpappafico.it. Mascherina obbligatoria nelle aree comuni, al chiuso e quando non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro.ò