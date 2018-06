'Summer in Music' alla Cucina Abusiva di Pontedera

Venerdì 15 giugno alle 22 presso La Cucina Abusiva di Pontedera il concerto dei 'Quartiere Coffee', una Reggae band italiana: giovani, freschi, esplosivi, il loro video di 'In Jamaica' ha raggiunto quasi 3.000.000 di visualizzazioni.

Con i Quartiere Coffee entra nel vivo la programmazione della rassegna musicale 'Summer in Music' organizzata dal ristorante specializzato in cucina vegana che non vuole essere soltanto un posto dove si mangia ma un centro di cultura a 360 gradi.

Artisti locali ma anche di fama nazionale e internazionale si esibiranno durante tutta la stagione. 13 live, tutti a ingresso libero, accompagneranno l'estate de La Cucina Abusiva con generi musicali che spaziano dal folk al reggae, passando dallo ska al cantautoriato attraverso il rock classic e psichedelic.

Tra gli altri si esibiranno i 'Gatti delle Giuncaie', gruppo folk maremmano che da un decennio fa ballare tutta la Toscana; i 'Fantasia Pura Italiana', che dopo aver ricevuto vari riconoscimenti ed aver fatto un'apparizione ad Italia Got's Talent, stanno facendo divertire le piazze di tutta Italia; 'Il Maniscalco Maldestro' con il loro 'Lo spaghetto-psaico-roccherolle'; Marco Calliari, cantautore italo-canadese.

Programma

Venerdì 15 giugno

- 'Quartiere Coffee', ore 22

Mercoledì 20 giugno

- Stefano Dentone e Antonio Ghezzani, ore 22

Mercoledì 27 giugno

'Fantasia Pura Italiana', ore 22

Mercoledì 4 luglio

'Sir Randha', ore 22

Mercoledì 11 luglio

'The Cadillac Rockin' Aces', ore 22

Giovedì 12 luglio

'I Matti delle Giuncaie', ore 22

Mercoledì 18 luglio

'The Questionmarks', ore 22

Mercoledì 25 luglio

Jeff Magnetum, ore 22

Mercoledì 1 agosto

'Radio Lausberg', ore 22

Mercoledì 8 agosto

Margot, ore 22

Mercoledì 29 agosto

Marco Calliari, ore 22

Mercoledì 5 settembre

'Il Maniscalco Maldestro', ore 22

Mercoledì 12 settembre

'I Cervelli della Nasa', ore 22